سعر Omni Consumer Protocol (OCP)
سعر Omni Consumer Protocol (OCP) المباشر لليوم هو USD 0.00767562. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.45K. يتم تحديث سعر OCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Omni Consumer Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.98
- تغيير سعر Omni Consumer Protocol خلال اليوم هو -0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.90M
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خلال اليوم، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ -0.0000225678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ -0.0009858389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ -0.000988531421604632 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.42%
|30 يوم
|$ -0.0000225678
|-0.29%
|60 يوم
|$ -0.0009858389
|-12.84%
|90 يوم
|$ -0.000988531421604632
|-11.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Omni Consumer Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-0.42%
-0.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
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