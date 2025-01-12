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سعر Omni Consumer Protocol (OCP) المباشر لليوم هو USD 0.00767562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.45K . يتم تحديث سعر OCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Omni Consumer Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.98 - تغيير سعر Omni Consumer Protocol خلال اليوم هو -0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.90M

أداء سعر Omni Consumer Protocol (OCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ -0.0000225678 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ -0.0009858389 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Omni Consumer Protocol مقابل USD هو $ -0.000988531421604632 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.42% 30 يوم $ -0.0000225678 -0.29% 60 يوم $ -0.0009858389 -12.84% 90 يوم $ -0.000988531421604632 -11.40%

تحليل سعر Omni Consumer Protocol (OCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Omni Consumer Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00762209$ 0.00762209 $ 0.00762209 24 ساعة مرتفع $ 0.00774978$ 0.00774978 $ 0.00774978 عالية طوال الوقت $ 0.162663$ 0.162663 $ 0.162663 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -0.40%

معلومات سوق Omni Consumer Protocol (OCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: