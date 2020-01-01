توكنوميكس Omni Consumer Protocol (OCP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Omni Consumer Protocol (OCP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Omni Consumer Protocol (OCP) Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. الموقع الرسمي: https://ocp.finance/ اشتر OCP الآن!

توكنوميكس Omni Consumer Protocol (OCP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Omni Consumer Protocol (OCP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.47K $ 45.47K $ 45.47K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 382.03K $ 382.03K $ 382.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.162663 $ 0.162663 $ 0.162663 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00357514 $ 0.00357514 $ 0.00357514 السعر الحالي: $ 0.00382036 $ 0.00382036 $ 0.00382036 معرفة المزيد عن سعر Omni Consumer Protocol (OCP)

توكنوميكس Omni Consumer Protocol (OCP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Omni Consumer Protocol (OCP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OCP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OCP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OCP، استكشف السعر المباشر لتوكن OCP!

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