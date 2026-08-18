سعر ok اليوم

السعر المباشر لمشروع ok (OK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OK.

يحتل ok حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 98,933، مع عرض متداول قدره 999.89M OK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00128426، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OK بمقدار -10.09% خلال الساعة الماضية و-4.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ok (OK)

القيمة السوقية $ 98.93K$ 98.93K $ 98.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 98.93K$ 98.93K $ 98.93K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,889,280.904711 999,889,280.904711 999,889,280.904711

القيمة السوقية الحالية لـ ok هي $ 98.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OK يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999889280.904711. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98.93K.