احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OCI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OCI.

سعر Ociswap (OCI) المباشر لليوم هو USD 0.0259999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر OCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ociswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.07K - تغيير سعر Ociswap خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.56M

أداء سعر Ociswap (OCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ociswap مقابل USD هو $ -0.00026350394885328 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ociswap مقابل USD هو $ +0.0057185662 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ociswap مقابل USD هو $ +0.0161542916 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ociswap مقابل USD هو $ +0.004782798778646215 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026350394885328 -1.00% 30 يوم $ +0.0057185662 +21.99% 60 يوم $ +0.0161542916 +62.13% 90 يوم $ +0.004782798778646215 +22.54%

تحليل سعر Ociswap (OCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ociswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02594118$ 0.02594118 $ 0.02594118 24 ساعة مرتفع $ 0.02752992$ 0.02752992 $ 0.02752992 عالية طوال الوقت $ 0.144726$ 0.144726 $ 0.144726 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) -29.34%

معلومات سوق Ociswap (OCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: