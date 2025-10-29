معلومات سعر nunu (NUNU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00030148 $ 0.00030148 $ 0.00030148 24 ساعة منخفض $ 0.00035533 $ 0.00035533 $ 0.00035533 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00030148$ 0.00030148 $ 0.00030148 24 ساعة مرتفع $ 0.00035533$ 0.00035533 $ 0.00035533 عالية طوال الوقت $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 أدنى سعر $ 0.00030148$ 0.00030148 $ 0.00030148 تغير السعر (1 ساعة) -3.57% تغير السعر (1يوم) +2.28% تغير السعر (7 أيام) -13.68% تغير السعر (7 أيام) -13.68%

سعر nunu (NUNU) في الوقت الحقيقي هو $0.00033538. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NUNU بين أدنى سعر $ 0.00030148 وأعلى سعر $ 0.00035533، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNUNU على الإطلاق هو $ 0.00768959، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00030148.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NUNU -3.57% على مدار الساعة الماضية، +2.28% على مدار 24 ساعة، و -13.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق nunu (NUNU)

القيمة السوقية $ 333.53K$ 333.53K $ 333.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 333.53K$ 333.53K $ 333.53K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,955,916.057477 999,955,916.057477 999,955,916.057477

القيمة السوقية الحالية لـ nunu هي $ 333.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NUNU يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999955916.057477. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 333.53K.