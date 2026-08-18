سعر Numinous اليوم

السعر المباشر لمشروع Numinous (SN6) اليوم هو $ 0.5776، مع تغير بنسبة 1.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN6 الحالي إلى USD هو $ 0.5776 لكل SN6.

يحتل Numinous حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,524,111، مع عرض متداول قدره 4.37M SN6. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN6 بين $ 0.571964 (أدنى) و$ 0.590245 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00896776.

على المدى القصير، تحرك SN6 بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-7.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 95.86K.

معلومات سوق Numinous (SN6)

القيمة السوقية $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M الحجم (24 ساعة) $ 95.86K$ 95.86K $ 95.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M إمداد دورة التداول 4.37M 4.37M 4.37M إجمالي العرض 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Numinous هي $ 2.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 95.86K. العرض المتداول لـ SN6 يبلغ 4.37M، مع إجمالي عرض 4370000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.52M.