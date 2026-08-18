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سعر Numinous المباشر اليوم هو 0.5776 USD. القيمة السوقية لـ SN6 هي 2,524,111 USD. تابع تحديثات أسعار SN6 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Numinous المباشر اليوم هو 0.5776 USD. القيمة السوقية لـ SN6 هي 2,524,111 USD. تابع تحديثات أسعار SN6 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SN6

معلومات سعر SN6

ما هو SN6

الموقع الرسمي لـ SN6

اقتصاد توكن SN6

توقعات سعر SN6

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شعار Numinous

سعر Numinous (SN6)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SN6 إلى USD:

$0.576323
$0.576323$0.576323
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Numinous (SN6) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:56:03 (UTC+8)

سعر Numinous اليوم

السعر المباشر لمشروع Numinous (SN6) اليوم هو $ 0.5776، مع تغير بنسبة 1.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN6 الحالي إلى USD هو $ 0.5776 لكل SN6.

يحتل Numinous حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,524,111، مع عرض متداول قدره 4.37M SN6. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN6 بين $ 0.571964 (أدنى) و$ 0.590245 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00896776.

على المدى القصير، تحرك SN6 بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-7.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 95.86K.

معلومات سوق Numinous (SN6)

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 95.86K
$ 95.86K$ 95.86K

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

4.37M
4.37M 4.37M

4,370,000.0
4,370,000.0 4,370,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Numinous هي $ 2.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 95.86K. العرض المتداول لـ SN6 يبلغ 4.37M، مع إجمالي عرض 4370000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.52M.

سجل سعر Numinous بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.571964
$ 0.571964$ 0.571964
24 ساعة منخفض
$ 0.590245
$ 0.590245$ 0.590245
24 ساعة مرتفع

$ 0.571964
$ 0.571964$ 0.571964

$ 0.590245
$ 0.590245$ 0.590245

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 0.00896776
$ 0.00896776$ 0.00896776

+0.23%

-1.51%

-7.68%

-7.68%

سجل سعر Numinous (SN6) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Numinous مقابل USD هو $ -0.00888789464324502 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Numinous مقابل USD هو $ -0.0775835785 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Numinous مقابل USD هو $ -0.1994918923 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Numinous مقابل USD هو $ +0.0000003087700181 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00888789464324502-1.51%
30 يوم$ -0.0775835785-13.43%
60 يوم$ -0.1994918923-34.53%
90 يوم$ +0.0000003087700181+0.00%

توقعات أسعار Numinous

Numinous (SN6) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SN6 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNuminous (SN6) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Numinous نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Numinous الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SN6 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Numinous.

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نبذة عن Numinous

ما هو سعر السوق الحالي لـ Numinous؟

تبلغ قيمة Numinous $0.5776، مع تحرك بنسبة -1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ SN6؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ SN6. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط Numinous على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ SN6؟

تبلغ الكمية المتداولة 4370000.0، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Numinous؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء SN6 بالمنافسين من فئة Artificial Intelligence (AI),Bittensor Subnets؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Artificial Intelligence (AI),Bittensor Subnets، يتأثر زخم SN6 بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Numinous

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:56:03 (UTC+8)

تحديثات Numinous (SN6) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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