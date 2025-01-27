سعر NOX (NOX)
سعر NOX (NOX) المباشر لليوم هو USD 0.845948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.90K
- تغيير سعر NOX خلال اليوم هو -31.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NOX مقابل USD هو $ -0.3964991260118134 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.3964991260118134
|-31.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.32%
-31.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.
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