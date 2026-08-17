سعر Binance Life المباشر اليوم هو 0.46934 USD. القيمة السوقية لـ 币安人生 هي 469,340,000 USD. تابع تحديثات أسعار 币安人生 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Binance Life المباشر اليوم هو 0.46934 USD. القيمة السوقية لـ 币安人生 هي 469,340,000 USD. تابع تحديثات أسعار 币安人生 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Binance Life (币安人生) اليوم هو $ 0.46934، مع تغير بنسبة 6.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 币安人生 الحالي إلى USD هو $ 0.46934 لكل 币安人生.
يحتل Binance Life حاليًا المرتبة #70 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 469.34M، مع عرض متداول قدره 1.00B 币安人生. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 币安人生 بين $ 0.46906 (أدنى) و$ 0.536 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8968003790207607، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00010444711620172.
على المدى القصير، تحرك 币安人生 بمقدار -0.71% خلال الساعة الماضية و-9.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.79K.
معلومات سوق Binance Life (币安人生)
No.70
$ 469.34M
$ 469.34M$ 469.34M
$ 71.79K
$ 71.79K$ 71.79K
$ 469.34M
$ 469.34M$ 469.34M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
0.02%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Binance Life هي $ 469.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.79K. العرض المتداول لـ 币安人生 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 469.34M.
سجل سعر Binance Life بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.46906
$ 0.46906$ 0.46906
24 ساعة منخفض
$ 0.536
$ 0.536$ 0.536
24 ساعة مرتفع
$ 0.46906
$ 0.46906$ 0.46906
$ 0.536
$ 0.536$ 0.536
$ 0.8968003790207607
$ 0.8968003790207607$ 0.8968003790207607
$ 0.00010444711620172
$ 0.00010444711620172$ 0.00010444711620172
-0.71%
-6.56%
-9.87%
-9.87%
سجل سعر Binance Life (币安人生) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Binance Life لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0329502
-6.56%
30 يوم
$ -0.21996
-31.92%
60 يوم
$ -0.23719
-33.58%
90 يوم
$ +0.00828
+1.79%
تغير سعر Binance Life اليوم
سجل اليوم 币安人生 تغيرًا $ -0.0329502 (-6.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Binance Life لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.21996 (-31.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Binance Life لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 币安人生 تغييرًا في $ -0.23719 (-33.58%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Binance Life لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00828 (+1.79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Binance Life (币安人生)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Binance Life الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Binance Life؟
تتأثر أسعار Binance Life بعدة عوامل رئيسية:
1. معنويات السوق وثقة المستثمرين 2. حجم التداول والسيولة على منصة Binance 3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام 4. أداء بورصة Binance ومستوى تبني المستخدمين لها 5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على عمليات Binance 6. فائدة رمز BNB وآليات الحرق الخاصة به 7. إعلانات الشراكات والتحديثات على المنصة 8. الظروف الاقتصادية العالمية والاستثمارات المؤسسية 9. المنافسة من البورصات الأخرى 10. أنماط التحليل الفني وتحركات كبار الملاك (الحيتان)
لماذا يريد الناس معرفة سعر Binance Life اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر Binance Life اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحفظة، وتوقيت السوق، وحسابات الربح/الخسارة، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتتبع الأداء، واتخاذ قرارات مستنيرة.
توقعات أسعار Binance Life
Binance Life (币安人生) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 币安人生 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBinance Life (币安人生) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Binance Life نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Binance Life الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 币安人生 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Binance Life.
كيفية شراء واستثمار Binance Life في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Binance Life؟ شراء 币安人生 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Binance Life. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Binance Life (币安人生).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Binance Life فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Binance Life
يسمح لك امتلاك Binance Life بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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إذا كان Binance Life سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Binance Life المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Binance Life اليوم؟
سعر Binance Life اليوم هو $ 0.46934. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Binance Life استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Binance Life عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في 币安人生، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Binance Life في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Binance Life بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Binance Life في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر 币安人生 المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Binance Life بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر 币安人生 لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Binance Life في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر 币安人生 بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,630
+0.75%
ETH
1,903.48
+1.02%
GOLD(XAUT)
4,377.93
+0.41%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
75.68
+0.14%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ 币安人生 على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج 币安人生/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Binance Life ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Binance Life هذا العام؟
قد يرتفع سعر Binance Life هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Binance Life (币安人生) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:50:38 (UTC+8)
تحديثات Binance Life (币安人生) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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