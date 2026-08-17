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سعر Binance Life المباشر اليوم هو 0.46934 USD. القيمة السوقية لـ 币安人生 هي 469,340,000 USD. تابع تحديثات أسعار 币安人生 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Binance Life المباشر اليوم هو 0.46934 USD. القيمة السوقية لـ 币安人生 هي 469,340,000 USD. تابع تحديثات أسعار 币安人生 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 币安人生

معلومات سعر 币安人生

ما هو 币安人生

اقتصاد توكن 币安人生

توقعات سعر 币安人生

سجل 币安人生

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سعر Binance Life (币安人生)

السعر المباشر لـ 1 币安人生 إلى USD:

$0.46934
$0.46934$0.46934
-6.56%1D
USD
مخطط أسعار Binance Life (币安人生) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:50:38 (UTC+8)

سعر Binance Life اليوم

السعر المباشر لمشروع Binance Life (币安人生) اليوم هو $ 0.46934، مع تغير بنسبة 6.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 币安人生 الحالي إلى USD هو $ 0.46934 لكل 币安人生.

يحتل Binance Life حاليًا المرتبة #70 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 469.34M، مع عرض متداول قدره 1.00B 币安人生. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 币安人生 بين $ 0.46906 (أدنى) و$ 0.536 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8968003790207607، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00010444711620172.

على المدى القصير، تحرك 币安人生 بمقدار -0.71% خلال الساعة الماضية و-9.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.79K.

معلومات سوق Binance Life (币安人生)

No.70

$ 469.34M
$ 469.34M$ 469.34M

$ 71.79K
$ 71.79K$ 71.79K

$ 469.34M
$ 469.34M$ 469.34M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

0.02%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Binance Life هي $ 469.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.79K. العرض المتداول لـ 币安人生 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 469.34M.

سجل سعر Binance Life بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.46906
$ 0.46906$ 0.46906
24 ساعة منخفض
$ 0.536
$ 0.536$ 0.536
24 ساعة مرتفع

$ 0.46906
$ 0.46906$ 0.46906

$ 0.536
$ 0.536$ 0.536

$ 0.8968003790207607
$ 0.8968003790207607$ 0.8968003790207607

$ 0.00010444711620172
$ 0.00010444711620172$ 0.00010444711620172

-0.71%

-6.56%

-9.87%

-9.87%

سجل سعر Binance Life (币安人生) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Binance Life لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0329502-6.56%
30 يوم$ -0.21996-31.92%
60 يوم$ -0.23719-33.58%
90 يوم$ +0.00828+1.79%
تغير سعر Binance Life اليوم

سجل اليوم 币安人生 تغيرًا $ -0.0329502 (-6.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Binance Life لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.21996 (-31.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Binance Life لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 币安人生 تغييرًا في $ -0.23719 (-33.58%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Binance Life لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00828 (+1.79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Binance Life (币安人生)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Binance Life.

تحليل Binance Life

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Binance Life الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Binance Life؟

تتأثر أسعار Binance Life بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول والسيولة على منصة Binance
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. أداء بورصة Binance ومستوى تبني المستخدمين لها
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على عمليات Binance
6. فائدة رمز BNB وآليات الحرق الخاصة به
7. إعلانات الشراكات والتحديثات على المنصة
8. الظروف الاقتصادية العالمية والاستثمارات المؤسسية
9. المنافسة من البورصات الأخرى
10. أنماط التحليل الفني وتحركات كبار الملاك (الحيتان)

لماذا يريد الناس معرفة سعر Binance Life اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Binance Life اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحفظة، وتوقيت السوق، وحسابات الربح/الخسارة، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتتبع الأداء، واتخاذ قرارات مستنيرة.

توقعات أسعار Binance Life

Binance Life (币安人生) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 币安人生 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBinance Life (币安人生) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Binance Life نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Binance Life الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 币安人生 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Binance Life.

كيفية شراء واستثمار Binance Life في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Binance Life؟ شراء 币安人生 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Binance Life. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Binance Life (币安人生).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Binance Life فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Binance Life (币安人生)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Binance Life

يسمح لك امتلاك Binance Life بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول العقود الآجلة

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء Binance Life (币安人生) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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المستفيد

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Binance Life المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Binance Life، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemChinese Meme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Binance Life

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:50:38 (UTC+8)

تحديثات Binance Life (币安人生) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Binance Life

币安人生 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع 币安人生 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود 币安人生 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Binance Life (币安人生) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Binance Life المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT币安人生
$0.46967
$0.46967$0.46967
-6.63%
148.17K (USDT)

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1 币安人生 = 0.46934 USD