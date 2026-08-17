سعر Binance Life اليوم

السعر المباشر لمشروع Binance Life (币安人生) اليوم هو $ 0.46934، مع تغير بنسبة 6.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 币安人生 الحالي إلى USD هو $ 0.46934 لكل 币安人生.

يحتل Binance Life حاليًا المرتبة #70 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 469.34M، مع عرض متداول قدره 1.00B 币安人生. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 币安人生 بين $ 0.46906 (أدنى) و$ 0.536 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8968003790207607، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00010444711620172.

على المدى القصير، تحرك 币安人生 بمقدار -0.71% خلال الساعة الماضية و-9.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.79K.

معلومات سوق Binance Life (币安人生)

التصنيف No.70 القيمة السوقية $ 469.34M$ 469.34M $ 469.34M الحجم (24 ساعة) $ 71.79K$ 71.79K $ 71.79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 469.34M$ 469.34M $ 469.34M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% الحصة السوقية 0.02% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Binance Life هي $ 469.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.79K. العرض المتداول لـ 币安人生 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 469.34M.