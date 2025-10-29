معلومات سعر Norexa (NRX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00322028 $ 0.00322028 $ 0.00322028 24 ساعة منخفض $ 0.00341322 $ 0.00341322 $ 0.00341322 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00322028$ 0.00322028 $ 0.00322028 24 ساعة مرتفع $ 0.00341322$ 0.00341322 $ 0.00341322 عالية طوال الوقت $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -12.14% تغير السعر (7 أيام) -12.14%

سعر Norexa (NRX) في الوقت الحقيقي هو $0.00324139. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NRX بين أدنى سعر $ 0.00322028 وأعلى سعر $ 0.00341322، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNRX على الإطلاق هو $ 0.01244581، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NRX -0.27% على مدار الساعة الماضية، +0.05% على مدار 24 ساعة، و -12.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Norexa (NRX)

القيمة السوقية $ 324.37K$ 324.37K $ 324.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 324.37K$ 324.37K $ 324.37K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Norexa هي $ 324.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NRX يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 324.37K.