استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Norexa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.003170 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Norexa نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.003328 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر NRX هو $ 0.003495 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر NRX هو $ 0.003669 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NRX في عام 2029 هو $ 0.003853 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NRX في عام 2030 هو $ 0.004045 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Norexa نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.006590.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Norexa نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.010735.