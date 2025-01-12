سعر NobleBlocks (NOBL)
سعر NobleBlocks (NOBL) المباشر لليوم هو USD 0.00610552. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.05M. يتم تحديث سعر NOBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NobleBlocks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.28K
- تغيير سعر NobleBlocks خلال اليوم هو -3.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 499.89M
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خلال اليوم، كان سعر NobleBlocks مقابل USD هو $ -0.000202528260419288 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NobleBlocks مقابل USD هو $ -0.0028253110 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NobleBlocks مقابل USD هو $ +0.0033771682 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NobleBlocks مقابل USD هو $ +0.001463863307889926 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000202528260419288
|-3.21%
|30 يوم
|$ -0.0028253110
|-46.27%
|60 يوم
|$ +0.0033771682
|+55.31%
|90 يوم
|$ +0.001463863307889926
|+31.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NobleBlocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-3.21%
-36.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.
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|1 NOBL إلى AUD
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