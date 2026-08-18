سعر NO اليوم

السعر المباشر لمشروع NO (NO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NO.

يحتل NO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100,766، مع عرض متداول قدره 999.78M NO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00124916، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NO بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-26.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.12K.

معلومات سوق NO (NO)

القيمة السوقية $ 100.77K$ 100.77K $ 100.77K الحجم (24 ساعة) $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100.77K$ 100.77K $ 100.77K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,776,588.078668 999,776,588.078668 999,776,588.078668

القيمة السوقية الحالية لـ NO هي $ 100.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.12K. العرض المتداول لـ NO يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999776588.078668. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.77K.