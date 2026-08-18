سعر NFT Worlds اليوم

السعر المباشر لمشروع NFT Worlds (WRLD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WRLD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WRLD.

يحتل NFT Worlds حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 76,688، مع عرض متداول قدره 548.93M WRLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WRLD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.623493، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WRLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.48.

معلومات سوق NFT Worlds (WRLD)

القيمة السوقية $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K الحجم (24 ساعة) $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K إمداد دورة التداول 548.93M 548.93M 548.93M إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NFT Worlds هي $ 76.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.48. العرض المتداول لـ WRLD يبلغ 548.93M، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 698.52K.