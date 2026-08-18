سعر Never Goon اليوم

السعر المباشر لمشروع Never Goon (GOON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 31.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOON.

يحتل Never Goon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 129,927، مع عرض متداول قدره 999.12M GOON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOON بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+93.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.05K.

معلومات سوق Never Goon (GOON)

القيمة السوقية $ 129.93K$ 129.93K $ 129.93K الحجم (24 ساعة) $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.93K$ 129.93K $ 129.93K إمداد دورة التداول 999.12M 999.12M 999.12M إجمالي العرض 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

القيمة السوقية الحالية لـ Never Goon هي $ 129.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.05K. العرض المتداول لـ GOON يبلغ 999.12M، مع إجمالي عرض 999117174.892433. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.93K.