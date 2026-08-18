سعر Netvrk اليوم

السعر المباشر لمشروع Netvrk (NETVR) اليوم هو $ 0.00130363، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NETVR الحالي إلى USD هو $ 0.00130363 لكل NETVR.

يحتل Netvrk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 130,363، مع عرض متداول قدره 100.00M NETVR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NETVR بين $ 0.00129502 (أدنى) و$ 0.00130705 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.33، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NETVR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.39.

معلومات سوق Netvrk (NETVR)

القيمة السوقية $ 130.36K$ 130.36K $ 130.36K الحجم (24 ساعة) $ 30.39$ 30.39 $ 30.39 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 130.36K$ 130.36K $ 130.36K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Netvrk هي $ 130.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.39. العرض المتداول لـ NETVR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.36K.