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سعر Neroboss (NEROBOSS) المباشر لليوم هو USD 0.00187001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M . يتم تحديث سعر NEROBOSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neroboss الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 235.27K - تغيير سعر Neroboss خلال اليوم هو +44.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Neroboss (NEROBOSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neroboss مقابل USD هو $ +0.00057606 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neroboss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neroboss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neroboss مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00057606 +44.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neroboss (NEROBOSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neroboss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00113525$ 0.00113525 $ 0.00113525 24 ساعة مرتفع $ 0.00186394$ 0.00186394 $ 0.00186394 عالية طوال الوقت $ 0.00946325$ 0.00946325 $ 0.00946325 تغير السعر (1 ساعة) +12.85% تغير السعر (1يوم) +44.52% تغير السعر (7 أيام) -66.04%

معلومات سوق Neroboss (NEROBOSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: