سعر Naym (NAYM)
سعر Naym (NAYM) المباشر لليوم هو USD 0.00171283. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 138.47K. يتم تحديث سعر NAYM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Naym الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Naym خلال اليوم هو -4.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.80M
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خلال اليوم، كان سعر Naym مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Naym مقابل USD هو $ -0.0008946813 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Naym مقابل USD هو $ -0.0014427245 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Naym مقابل USD هو $ -0.017493016143084862 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.89%
|30 يوم
|$ -0.0008946813
|-52.23%
|60 يوم
|$ -0.0014427245
|-84.23%
|90 يوم
|$ -0.017493016143084862
|-91.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Naym: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-4.89%
-18.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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