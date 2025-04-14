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سعر Naym (NAYM) المباشر لليوم هو USD 0.00171283 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 138.47K . يتم تحديث سعر NAYM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Naym الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Naym خلال اليوم هو -4.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.80M

أداء سعر Naym (NAYM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Naym مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Naym مقابل USD هو $ -0.0008946813 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Naym مقابل USD هو $ -0.0014427245 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Naym مقابل USD هو $ -0.017493016143084862 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.89% 30 يوم $ -0.0008946813 -52.23% 60 يوم $ -0.0014427245 -84.23% 90 يوم $ -0.017493016143084862 -91.08%

تحليل سعر Naym (NAYM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Naym: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00169628$ 0.00169628 $ 0.00169628 24 ساعة مرتفع $ 0.00181436$ 0.00181436 $ 0.00181436 عالية طوال الوقت $ 0.04567796$ 0.04567796 $ 0.04567796 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) -18.85%

معلومات سوق Naym (NAYM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: