سعر Nano (XNO)
سعر Nano (XNO) المباشر لليوم هو USD 1.37. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.51M. يتم تحديث سعر XNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nano الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41M
- تغيير سعر Nano خلال اليوم هو -1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 133.25M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XNO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XNO.
خلال اليوم، كان سعر Nano مقابل USD هو $ -0.017461532709162 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nano مقابل USD هو $ +0.4856743160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nano مقابل USD هو $ +0.8531187280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nano مقابل USD هو $ +0.4531799040646658 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.017461532709162
|-1.26%
|30 يوم
|$ +0.4856743160
|+35.45%
|60 يوم
|$ +0.8531187280
|+62.27%
|90 يوم
|$ +0.4531799040646658
|+49.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nano: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.65%
-1.26%
-26.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies. Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks. Check out CoinBureau for the complete review of Nano.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XNO إلى AUD
A$2.1783
|1 XNO إلى GBP
￡1.0823
|1 XNO إلى EUR
€1.3015
|1 XNO إلى USD
$1.37
|1 XNO إلى MYR
RM6.165
|1 XNO إلى TRY
₺48.1966
|1 XNO إلى JPY
¥214.1858
|1 XNO إلى RUB
₽140.7949
|1 XNO إلى INR
₹116.3678
|1 XNO إلى IDR
Rp22,096.7711
|1 XNO إلى PHP
₱80.5971
|1 XNO إلى EGP
￡E.69.6919
|1 XNO إلى BRL
R$8.3296
|1 XNO إلى CAD
C$1.9591
|1 XNO إلى BDT
৳163.0437
|1 XNO إلى NGN
₦2,117.4583
|1 XNO إلى UAH
₴57.2249
|1 XNO إلى VES
Bs69.87
|1 XNO إلى PKR
Rs379.8051
|1 XNO إلى KZT
₸716.5237
|1 XNO إلى THB
฿46.8266
|1 XNO إلى TWD
NT$44.7031
|1 XNO إلى CHF
Fr1.2193
|1 XNO إلى HKD
HK$10.6449
|1 XNO إلى MAD
.د.م13.7274