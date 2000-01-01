شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06609
+0.41%
+1.34%
-0.15%
$ 2.86B
$ 1.96M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025496
-0.78%
-3.53%
-0.82%
$ 701.49M
$ 14.92M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03257
+0.12%
+1.40%
-3.33%
$ 145.97M
$ 2.54M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.355608
-0.08%
-0.02%
-5.93%
$ 47.38M
$ 663.11K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006421
-0.20%
-4.35%
-8.48%
$ 18.43M
$ 8.52M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.98
+0.20%
+0.01%
+5.29%
$ 4.68M
$ 6.29K
7
HTR
HTR
HTR
$ 0.002212
+3.95%
+0.27%
+14.07%
$ 1.17M
$ 25.84M
8
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00072043
0.00%
-0.01%
+5.57%
$ 946.34K
$ 59.66K
9
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.138
+2.19%
+2.94%
-27.84%
$ 764.31K
$ 68.59K
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.000338
-3.39%
-2.08%
-5.10%
$ 517.16K
$ 159.67M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002868
+1.87%
+11.75%
+2.64%
$ 175.98K
$ 2.07B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 1.94585E-7
0.00%
-0.80%
-24.32%
$ 84.29K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $3.78B.
ما هو التوكن الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TARA أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 11.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) الشائعة HBAR, KAS, IOTA. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) حوالي $3.78B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.