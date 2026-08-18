سعر NADS اليوم

السعر المباشر لمشروع NADS (NADS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NADS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NADS.

يحتل NADS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,800، مع عرض متداول قدره 906.14M NADS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NADS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NADS بمقدار +0.62% خلال الساعة الماضية و-5.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NADS (NADS)

القيمة السوقية $ 22.80K$ 22.80K $ 22.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.80K$ 22.80K $ 22.80K إمداد دورة التداول 906.14M 906.14M 906.14M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NADS هي $ 22.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NADS يبلغ 906.14M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.80K.