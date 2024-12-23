سعر Mute (MUTE)
سعر Mute (MUTE) المباشر لليوم هو USD 0.02528642. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M. يتم تحديث سعر MUTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mute الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 232.47
- تغيير سعر Mute خلال اليوم هو -2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.00051822888661041 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.0063851320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.0032704545 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.0069811778504958 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00051822888661041
|-2.00%
|30 يوم
|$ -0.0063851320
|-25.25%
|60 يوم
|$ -0.0032704545
|-12.93%
|90 يوم
|$ -0.0069811778504958
|-21.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mute: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-2.00%
-16.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.
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