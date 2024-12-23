احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MUTE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MUTE.

سعر Mute (MUTE) المباشر لليوم هو USD 0.02528642 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M . يتم تحديث سعر MUTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mute الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 232.47 - تغيير سعر Mute خلال اليوم هو -2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.00M

أداء سعر Mute (MUTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.00051822888661041 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.0063851320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.0032704545 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mute مقابل USD هو $ -0.0069811778504958 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00051822888661041 -2.00% 30 يوم $ -0.0063851320 -25.25% 60 يوم $ -0.0032704545 -12.93% 90 يوم $ -0.0069811778504958 -21.63%

تحليل سعر Mute (MUTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mute: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02495434$ 0.02495434 $ 0.02495434 24 ساعة مرتفع $ 0.02610142$ 0.02610142 $ 0.02610142 عالية طوال الوقت $ 3.14$ 3.14 $ 3.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.00% تغير السعر (7 أيام) -16.24%

معلومات سوق Mute (MUTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: