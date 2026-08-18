سعر Multicycle Cockroach اليوم

السعر المباشر لمشروع Multicycle Cockroach (COCKROACH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COCKROACH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COCKROACH.

يحتل Multicycle Cockroach حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,419، مع عرض متداول قدره 999.25M COCKROACH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COCKROACH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COCKROACH بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Multicycle Cockroach (COCKROACH)

القيمة السوقية $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K إمداد دورة التداول 999.25M 999.25M 999.25M إجمالي العرض 999,251,038.840964 999,251,038.840964 999,251,038.840964

القيمة السوقية الحالية لـ Multicycle Cockroach هي $ 23.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COCKROACH يبلغ 999.25M، مع إجمالي عرض 999251038.840964. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.42K.