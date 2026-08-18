سعر MPP32 اليوم

السعر المباشر لمشروع MPP32 (M32) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل M32 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل M32.

يحتل MPP32 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 135,948، مع عرض متداول قدره 999.97M M32. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول M32 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00108835، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك M32 بمقدار +1.30% خلال الساعة الماضية و-35.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.15K.

معلومات سوق MPP32 (M32)

القيمة السوقية $ 135.95K$ 135.95K $ 135.95K الحجم (24 ساعة) $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 135.95K$ 135.95K $ 135.95K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,973,027.051948 999,973,027.051948 999,973,027.051948

القيمة السوقية الحالية لـ MPP32 هي $ 135.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.15K. العرض المتداول لـ M32 يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999973027.051948. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 135.95K.