سعر MORPH (MORPH)
سعر MORPH (MORPH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.35K. يتم تحديث سعر MORPH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MORPH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.09
- تغيير سعر MORPH خلال اليوم هو -5.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.53T
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خلال اليوم، كان سعر MORPH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MORPH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MORPH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MORPH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.28%
|30 يوم
|$ 0
|-14.54%
|60 يوم
|$ 0
|-23.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MORPH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-5.28%
-11.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ecosystem token for SAGA ALIENS on SOL.
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