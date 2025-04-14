سعر MOP (MOP)
سعر MOP (MOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.06K. يتم تحديث سعر MOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MOP خلال اليوم هو -0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.22M
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خلال اليوم، كان سعر MOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-0.98%
+1.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character.
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