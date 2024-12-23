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سعر Moonwell Apollo (MFAM) المباشر لليوم هو USD 0.00122912 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 730.92K . يتم تحديث سعر MFAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moonwell Apollo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.36 - تغيير سعر Moonwell Apollo خلال اليوم هو -1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 595.85M

أداء سعر Moonwell Apollo (MFAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ +0.0001301533 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ +0.0000611702 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ +0.0000213218254869882 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.13% 30 يوم $ +0.0001301533 +10.59% 60 يوم $ +0.0000611702 +4.98% 90 يوم $ +0.0000213218254869882 +1.77%

تحليل سعر Moonwell Apollo (MFAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonwell Apollo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121202$ 0.00121202 $ 0.00121202 24 ساعة مرتفع $ 0.00128622$ 0.00128622 $ 0.00128622 عالية طوال الوقت $ 0.219012$ 0.219012 $ 0.219012 تغير السعر (1 ساعة) -1.45% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) -26.55%

معلومات سوق Moonwell Apollo (MFAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: