سعر Moonwell Apollo (MFAM)
سعر Moonwell Apollo (MFAM) المباشر لليوم هو USD 0.00122912. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 730.92K. يتم تحديث سعر MFAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonwell Apollo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.36
- تغيير سعر Moonwell Apollo خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 595.85M
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خلال اليوم، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ +0.0001301533 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ +0.0000611702 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonwell Apollo مقابل USD هو $ +0.0000213218254869882 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.13%
|30 يوم
|$ +0.0001301533
|+10.59%
|60 يوم
|$ +0.0000611702
|+4.98%
|90 يوم
|$ +0.0000213218254869882
|+1.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonwell Apollo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.45%
-1.13%
-26.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moonwell Apollo (MFAM)
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