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سعر Moongate Fun (MGTAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.58K . يتم تحديث سعر MGTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moongate Fun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Moongate Fun خلال اليوم هو +8.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.80B

أداء سعر Moongate Fun (MGTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moongate Fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moongate Fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moongate Fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moongate Fun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moongate Fun (MGTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moongate Fun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.70% تغير السعر (1يوم) +8.86% تغير السعر (7 أيام) -5.81%

معلومات سوق Moongate Fun (MGTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: