سعر Monetha (MTH)
سعر Monetha (MTH) المباشر لليوم هو USD 0.00124771. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 433.43K. يتم تحديث سعر MTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monetha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.40K
- تغيير سعر Monetha خلال اليوم هو +28.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 347.54M
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خلال اليوم، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ +0.00027852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ -0.0009014250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ +0.0011744930 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ -0.0004004103500221325 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00027852
|+28.74%
|30 يوم
|$ -0.0009014250
|-72.24%
|60 يوم
|$ +0.0011744930
|+94.13%
|90 يوم
|$ -0.0004004103500221325
|-24.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monetha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.89%
+28.74%
-41.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value.
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