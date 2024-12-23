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سعر Monetha (MTH) المباشر لليوم هو USD 0.00124771 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 433.43K . يتم تحديث سعر MTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monetha الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.40K - تغيير سعر Monetha خلال اليوم هو +28.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 347.54M

أداء سعر Monetha (MTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ +0.00027852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ -0.0009014250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ +0.0011744930 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monetha مقابل USD هو $ -0.0004004103500221325 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00027852 +28.74% 30 يوم $ -0.0009014250 -72.24% 60 يوم $ +0.0011744930 +94.13% 90 يوم $ -0.0004004103500221325 -24.29%

تحليل سعر Monetha (MTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monetha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00127048$ 0.00127048 $ 0.00127048 عالية طوال الوقت $ 0.594912$ 0.594912 $ 0.594912 تغير السعر (1 ساعة) -0.89% تغير السعر (1يوم) +28.74% تغير السعر (7 أيام) -41.12%

معلومات سوق Monetha (MTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: