سعر MoltyPics اليوم

السعر المباشر لمشروع MoltyPics (MOLTYPICS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLTYPICS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLTYPICS.

يحتل MoltyPics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,505، مع عرض متداول قدره 100.00B MOLTYPICS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLTYPICS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOLTYPICS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MoltyPics (MOLTYPICS)

القيمة السوقية $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MoltyPics هي $ 22.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOLTYPICS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.51K.