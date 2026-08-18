سعر MoltID اليوم

السعر المباشر لمشروع MoltID (MOLTID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLTID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLTID.

يحتل MoltID حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,798.07، مع عرض متداول قدره 956.44M MOLTID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLTID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00240296، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOLTID بمقدار -6.00% خلال الساعة الماضية و-24.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MoltID (MOLTID)

القيمة السوقية $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K إمداد دورة التداول 956.44M 956.44M 956.44M إجمالي العرض 956,443,919.545635 956,443,919.545635 956,443,919.545635

القيمة السوقية الحالية لـ MoltID هي $ 14.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOLTID يبلغ 956.44M، مع إجمالي عرض 956443919.545635. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.80K.