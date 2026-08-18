سعر MOLT BUNKER اليوم

السعر المباشر لمشروع MOLT BUNKER (BUNKER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUNKER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUNKER.

يحتل MOLT BUNKER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40,412، مع عرض متداول قدره 100.00B BUNKER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUNKER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUNKER بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+2.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MOLT BUNKER (BUNKER)

القيمة السوقية $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MOLT BUNKER هي $ 40.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUNKER يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.41K.