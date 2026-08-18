سعر mogging اليوم

السعر المباشر لمشروع mogging (MOGGING) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOGGING الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOGGING.

يحتل mogging حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,335، مع عرض متداول قدره 999.80M MOGGING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOGGING بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOGGING بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-13.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق mogging (MOGGING)

القيمة السوقية $ 41.34K$ 41.34K $ 41.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.34K$ 41.34K $ 41.34K إمداد دورة التداول 999.80M 999.80M 999.80M إجمالي العرض 999,795,327.464581 999,795,327.464581 999,795,327.464581

القيمة السوقية الحالية لـ mogging هي $ 41.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOGGING يبلغ 999.80M، مع إجمالي عرض 999795327.464581. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.34K.