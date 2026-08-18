سعر Moby AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Moby AI (MOBY) اليوم هو $ 0.00183738، مع تغير بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOBY الحالي إلى USD هو $ 0.00183738 لكل MOBY.

يحتل Moby AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,837,291، مع عرض متداول قدره 999.95M MOBY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOBY بين $ 0.00175793 (أدنى) و$ 0.00189704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19171، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00140746.

على المدى القصير، تحرك MOBY بمقدار +0.42% خلال الساعة الماضية و+7.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 211.27K.

معلومات سوق Moby AI (MOBY)

القيمة السوقية $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M الحجم (24 ساعة) $ 211.27K$ 211.27K $ 211.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,948,077.820297 999,948,077.820297 999,948,077.820297

القيمة السوقية الحالية لـ Moby AI هي $ 1.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 211.27K. العرض المتداول لـ MOBY يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999948077.820297. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.84M.