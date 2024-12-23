سعر Mobius (MOBI)
سعر Mobius (MOBI) المباشر لليوم هو USD 0.00722391. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M. يتم تحديث سعر MOBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mobius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.47K
- تغيير سعر Mobius خلال اليوم هو -7.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 514.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ -0.000626750974902669 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ -0.0009319270 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ +0.0014965962 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ +0.000081464865954632 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000626750974902669
|-7.98%
|30 يوم
|$ -0.0009319270
|-12.90%
|60 يوم
|$ +0.0014965962
|+20.72%
|90 يوم
|$ +0.000081464865954632
|+1.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-7.98%
-5.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles.
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