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سعر Mobius (MOBI) المباشر لليوم هو USD 0.00722391 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M . يتم تحديث سعر MOBI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mobius الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.47K - تغيير سعر Mobius خلال اليوم هو -7.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 514.00M

أداء سعر Mobius (MOBI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ -0.000626750974902669 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ -0.0009319270 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ +0.0014965962 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobius مقابل USD هو $ +0.000081464865954632 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000626750974902669 -7.98% 30 يوم $ -0.0009319270 -12.90% 60 يوم $ +0.0014965962 +20.72% 90 يوم $ +0.000081464865954632 +1.14%

تحليل سعر Mobius (MOBI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00714659$ 0.00714659 $ 0.00714659 24 ساعة مرتفع $ 0.00802195$ 0.00802195 $ 0.00802195 عالية طوال الوقت $ 0.356026$ 0.356026 $ 0.356026 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -7.98% تغير السعر (7 أيام) -5.65%

معلومات سوق Mobius (MOBI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: