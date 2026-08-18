سعر Mneme اليوم

السعر المباشر لمشروع Mneme (MNEME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MNEME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MNEME.

يحتل Mneme حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,417، مع عرض متداول قدره 100.00B MNEME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MNEME بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MNEME بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+2.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mneme (MNEME)

القيمة السوقية $ 77.42K$ 77.42K $ 77.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.42K$ 77.42K $ 77.42K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Mneme هي $ 77.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MNEME يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.42K.