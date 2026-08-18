سعر MiroShark اليوم

السعر المباشر لمشروع MiroShark (MIROSHARK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIROSHARK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIROSHARK.

يحتل MiroShark حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 190,133، مع عرض متداول قدره 100.00B MIROSHARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIROSHARK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIROSHARK بمقدار -9.38% خلال الساعة الماضية و-26.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MiroShark (MIROSHARK)

القيمة السوقية $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ MiroShark هي $ 190.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIROSHARK يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 190.13K.