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سعر Minted (MTD) المباشر لليوم هو USD 0.01899414 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.37M . يتم تحديث سعر MTD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Minted الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.15K - تغيير سعر Minted خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 229.68M

أداء سعر Minted (MTD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Minted مقابل USD هو $ -0.00050850166424153 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Minted مقابل USD هو $ -0.0060537135 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Minted مقابل USD هو $ +0.0043074701 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Minted مقابل USD هو $ +0.002063105264764446 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00050850166424153 -2.60% 30 يوم $ -0.0060537135 -31.87% 60 يوم $ +0.0043074701 +22.68% 90 يوم $ +0.002063105264764446 +12.19%

تحليل سعر Minted (MTD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Minted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01876879$ 0.01876879 $ 0.01876879 24 ساعة مرتفع $ 0.0198002$ 0.0198002 $ 0.0198002 عالية طوال الوقت $ 0.534614$ 0.534614 $ 0.534614 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -16.21%

معلومات سوق Minted (MTD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: