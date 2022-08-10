توكنوميكس Minted (MTD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Minted (MTD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Minted (MTD) Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: Launchpad

Rewards: Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022

$MTD is now available for trading on VVS Finance الموقع الرسمي: https://minted.network/ اشتر MTD الآن!

توكنوميكس Minted (MTD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Minted (MTD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M إجمالي العرض: $ 992.71M $ 992.71M $ 992.71M العرض المتداول: $ 232.74M $ 232.74M $ 232.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.47M $ 10.47M $ 10.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.640362 $ 0.640362 $ 0.640362 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00771239 $ 0.00771239 $ 0.00771239 السعر الحالي: $ 0.01060595 $ 0.01060595 $ 0.01060595 معرفة المزيد عن سعر Minted (MTD)

توكنوميكس Minted (MTD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Minted (MTD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MTD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTD، استكشف السعر المباشر لتوكن MTD!

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