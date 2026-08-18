سعر MineBean اليوم

السعر المباشر لمشروع MineBean (BEAN) اليوم هو $ 1.12، مع تغير بنسبة 12.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAN الحالي إلى USD هو $ 1.12 لكل BEAN.

يحتل MineBean حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 93,165، مع عرض متداول قدره 83.16K BEAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAN بين $ 1.041 (أدنى) و$ 1.53 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 295.78، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.915266.

على المدى القصير، تحرك BEAN بمقدار -0.76% خلال الساعة الماضية و-10.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.73K.

معلومات سوق MineBean (BEAN)

القيمة السوقية $ 93.17K$ 93.17K $ 93.17K الحجم (24 ساعة) $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 130.13K$ 130.13K $ 130.13K إمداد دورة التداول 83.16K 83.16K 83.16K إجمالي العرض 116,162.7259771544 116,162.7259771544 116,162.7259771544

القيمة السوقية الحالية لـ MineBean هي $ 93.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.73K. العرض المتداول لـ BEAN يبلغ 83.16K، مع إجمالي عرض 116162.7259771544. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.13K.