سعر Mind AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Mind AI (MA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MA.

يحتل Mind AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,926، مع عرض متداول قدره 105.07M MA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01730064، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MA بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-25.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mind AI (MA)

القيمة السوقية $ 35.93K$ 35.93K $ 35.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K إمداد دورة التداول 105.07M 105.07M 105.07M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mind AI هي $ 35.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MA يبلغ 105.07M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.65K.