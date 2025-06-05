سعر MicroBitcoin (MBC)
سعر MicroBitcoin (MBC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MicroBitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 236.55K
- تغيير سعر MicroBitcoin خلال اليوم هو +25.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MicroBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MicroBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MicroBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MicroBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+25.52%
|30 يوم
|$ 0
|+226.27%
|60 يوم
|$ 0
|+3,384.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MicroBitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-13.34%
+25.52%
-50.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Micro Bitcoin (MBC) is a decentralized peer-to-peer (P2P) payment platform for the micro-economy. It is intended to be a means-of-payment coin, created (forked) from the Bitcoin (BTC) blockchain, and is designed to be used as a fast, flexible and acceptable method of payment which can be used between peers and between traditional businesses and their customers.
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