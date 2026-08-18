سعر Mia Ko اليوم

السعر المباشر لمشروع Mia Ko (MIA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIA.

يحتل Mia Ko حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,264، مع عرض متداول قدره 999.90M MIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00637241، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIA بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و-2.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mia Ko (MIA)

القيمة السوقية $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,895,686.781364 999,895,686.781364 999,895,686.781364

القيمة السوقية الحالية لـ Mia Ko هي $ 38.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIA يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999895686.781364. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.26K.