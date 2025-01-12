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سعر Metapro (MPRO) المباشر لليوم هو USD 0.00627505 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.86K . يتم تحديث سعر MPRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metapro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.52K - تغيير سعر Metapro خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 58.94M

أداء سعر Metapro (MPRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.000100248871009987 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.0010998267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.0009214816 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.003950501253041061 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100248871009987 -1.57% 30 يوم $ -0.0010998267 -17.52% 60 يوم $ -0.0009214816 -14.68% 90 يوم $ -0.003950501253041061 -38.63%

تحليل سعر Metapro (MPRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metapro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00606073$ 0.00606073 $ 0.00606073 24 ساعة مرتفع $ 0.00641356$ 0.00641356 $ 0.00641356 عالية طوال الوقت $ 0.335207$ 0.335207 $ 0.335207 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -6.13%

معلومات سوق Metapro (MPRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: