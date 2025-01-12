سعر Metapro (MPRO)
سعر Metapro (MPRO) المباشر لليوم هو USD 0.00627505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.86K. يتم تحديث سعر MPRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metapro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.52K
- تغيير سعر Metapro خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 58.94M
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خلال اليوم، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.000100248871009987 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.0010998267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.0009214816 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metapro مقابل USD هو $ -0.003950501253041061 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100248871009987
|-1.57%
|30 يوم
|$ -0.0010998267
|-17.52%
|60 يوم
|$ -0.0009214816
|-14.68%
|90 يوم
|$ -0.003950501253041061
|-38.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metapro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.57%
-6.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metapro is committed to advancing the infrastructure of web3 gaming and eSports markets. Through scalable architecture and strategic team building, Metapro drives the creation of groundbreaking solutions for the market. We are proud to have spearheaded the development of transformative products and initiatives, including: Metapro Wallet: A secure and user-friendly wallet designed to seamlessly interact with web3 applications and decentralized games, providing users with easy access to their digital assets. Web3 Game Arena: Hosting the largest web3 gaming event in Central Europe, the Web3 Game Arena brings together developers, gamers, and enthusiasts to celebrate the future of gaming on the blockchain. Assetto Corsa Web3 Manager: The first application built on top of a leading professional simracing simulator, enabling mod distribution through Metapro's NFTma. Degen Youki: A groundbreaking game fully integrated with Metapro infrastructure, available across multiple platforms including mobile devices. As part of our ecosystem, MPRO Lab plays a pivotal role in the development and implementation of decentralized storage solutions for games and assets. Our network of NODEs ensures secure and efficient storage, empowering developers and gamers alike. At the heart of the Metapro ecosystem lies the NFTma, a key component for tokenizing in-game assets and facilitating ownership on the blockchain. This innovative asset empowers developers to create unique and tradable items within their games, fostering a thriving economy of digital collectibles and experiences.
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