معلومات سعر Metamars (MARS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00327415 $ 0.00327415 $ 0.00327415 24 ساعة منخفض $ 0.00488996 $ 0.00488996 $ 0.00488996 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00327415$ 0.00327415 $ 0.00327415 24 ساعة مرتفع $ 0.00488996$ 0.00488996 $ 0.00488996 عالية طوال الوقت $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +16.62% تغير السعر (7 أيام) -27.32% تغير السعر (7 أيام) -27.32%

سعر Metamars (MARS) في الوقت الحقيقي هو $0.00451746. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARS بين أدنى سعر $ 0.00327415 وأعلى سعر $ 0.00488996، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARS على الإطلاق هو $ 1.88، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARS +0.02% على مدار الساعة الماضية، +16.62% على مدار 24 ساعة، و -27.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metamars (MARS)

القيمة السوقية $ 964.61K$ 964.61K $ 964.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M إمداد دورة التداول 213.53M 213.53M 213.53M إجمالي العرض 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Metamars هي $ 964.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARS يبلغ 213.53M، مع إجمالي عرض 260000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.