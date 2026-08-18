سعر MetaFighter اليوم

السعر المباشر لمشروع MetaFighter (MF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MF.

يحتل MetaFighter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,699.45، مع عرض متداول قدره 1.23B MF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.066733، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MF بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-24.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MetaFighter (MF)

القيمة السوقية $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K إمداد دورة التداول 1.23B 1.23B 1.23B إجمالي العرض 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MetaFighter هي $ 13.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MF يبلغ 1.23B، مع إجمالي عرض 1250000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.92K.