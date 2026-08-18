سعر Messy Virgo اليوم

السعر المباشر لمشروع Messy Virgo (MESSY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MESSY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MESSY.

يحتل Messy Virgo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 554,003، مع عرض متداول قدره 986.90M MESSY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MESSY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MESSY بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-0.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 695.24.

معلومات سوق Messy Virgo (MESSY)

القيمة السوقية $ 554.00K$ 554.00K $ 554.00K الحجم (24 ساعة) $ 695.24$ 695.24 $ 695.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 554.00K$ 554.00K $ 554.00K إمداد دورة التداول 986.90M 986.90M 986.90M إجمالي العرض 986,895,802.1526282 986,895,802.1526282 986,895,802.1526282

القيمة السوقية الحالية لـ Messy Virgo هي $ 554.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 695.24. العرض المتداول لـ MESSY يبلغ 986.90M، مع إجمالي عرض 986895802.1526282. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 554.00K.