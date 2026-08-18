سعر MEMIPEDE اليوم

السعر المباشر لمشروع MEMIPEDE (MEMIPEDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMIPEDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEMIPEDE.

يحتل MEMIPEDE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 82,813، مع عرض متداول قدره 999.96M MEMIPEDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMIPEDE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMIPEDE بمقدار +2.20% خلال الساعة الماضية و-48.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MEMIPEDE (MEMIPEDE)

القيمة السوقية $ 82.81K$ 82.81K $ 82.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.81K$ 82.81K $ 82.81K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,957,890.992179 999,957,890.992179 999,957,890.992179

القيمة السوقية الحالية لـ MEMIPEDE هي $ 82.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMIPEDE يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999957890.992179. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.81K.