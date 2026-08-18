سعر memes will continue اليوم

السعر المباشر لمشروع memes will continue (MEMES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEMES.

يحتل memes will continue حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 466,810، مع عرض متداول قدره 1.00B MEMES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01842502، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMES بمقدار +0.62% خلال الساعة الماضية و-11.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.03M.

معلومات سوق memes will continue (MEMES)

القيمة السوقية $ 466.81K$ 466.81K $ 466.81K الحجم (24 ساعة) $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 466.81K$ 466.81K $ 466.81K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ memes will continue هي $ 466.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.03M. العرض المتداول لـ MEMES يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 466.81K.