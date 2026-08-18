سعر Meme Sweep اليوم

السعر المباشر لمشروع Meme Sweep (SWEEP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWEEP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWEEP.

يحتل Meme Sweep حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,325، مع عرض متداول قدره 1.00B SWEEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWEEP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWEEP بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-53.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Meme Sweep (SWEEP)

القيمة السوقية $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meme Sweep هي $ 26.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWEEP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.33K.