سعر MediTechX اليوم

السعر المباشر لمشروع MediTechX (MTX) اليوم هو $ 0.051516، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MTX الحالي إلى USD هو $ 0.051516 لكل MTX.

يحتل MediTechX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,391,015، مع عرض متداول قدره 27.00M MTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MTX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.051658، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.050403.

على المدى القصير، تحرك MTX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 106.29K.

معلومات سوق MediTechX (MTX)

القيمة السوقية $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M الحجم (24 ساعة) $ 106.29K$ 106.29K $ 106.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.52M$ 51.52M $ 51.52M إمداد دورة التداول 27.00M 27.00M 27.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MediTechX هي $ 1.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 106.29K. العرض المتداول لـ MTX يبلغ 27.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.52M.